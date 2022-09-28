Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 сентября 2022 5:18

Тюменец пытался душить инспектора ГИБДД во время составления протокола

Сейчас этим делом занимаются следователи
Сергей Швецов
Тюменец пытался душить инспектора ГИБДД во время составления протокола.

Тюменец пытался душить инспектора ГИБДД во время составления протокола.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 62-летнего жителя села Вагай Омутинского района. Он чуть не задушил автоинспектора.

Инцидент произошел 24 сентября 2022 года около 11.00. В это время подозреваемый ехал на своей машине в Вагае. Причем прав управления авто у него не было (лишили ранее), да и сам он был пьян. Его остановил патруль.

– Находясь на переднем сиденье в служебном автомобиле, мужчина схватил старшего инспектора ДПС за шею и сжал ее. Противоправные действия подозреваемого пресекли находящиеся в салоне сотрудники полиции, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по региону.

В настоящее время сотрудники ведомства осмотрели место происшествия, допросили потерпевшего, свидетелей и подозреваемого. Они проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.