Тюменец пытался душить инспектора ГИБДД во время составления протокола. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 62-летнего жителя села Вагай Омутинского района. Он чуть не задушил автоинспектора.

Инцидент произошел 24 сентября 2022 года около 11.00. В это время подозреваемый ехал на своей машине в Вагае. Причем прав управления авто у него не было (лишили ранее), да и сам он был пьян. Его остановил патруль.

– Находясь на переднем сиденье в служебном автомобиле, мужчина схватил старшего инспектора ДПС за шею и сжал ее. Противоправные действия подозреваемого пресекли находящиеся в салоне сотрудники полиции, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по региону.

В настоящее время сотрудники ведомства осмотрели место происшествия, допросили потерпевшего, свидетелей и подозреваемого. Они проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.