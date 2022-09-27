Бесплатный интернет на полгода получат новоселы ЖК «Сердце Сибири». Фото предоставлено "КП".

Специальное предложение для своих клиентов подготовил федеральный застройщик «Страна Девелопмент». Вместе с ключами от новых квартир будущие новоселы в подарок получат полугодовое подключение к интернету.

Уже этой осенью состоится выдача ключей от квартир в первых двух домах микрорайона – «Квартал геологов» и «Квартал нефтяников». На выдаче можно будет подписать договор с провайдером. Базовый пакет подключения поможет сразу настроить все цифровые сервисы умного микрорайона и проверить их работу.

Какие умные сервисы есть в «Сердце Сибири»?

1. «Умный дом», все устройства которого работают через Wi-Fi. Жители жилого комплекса смогут дистанционно контролировать процессы внутри квартиры: включать и выключать свет и питание розеток, получать уведомления, если сработают датчики протечек. Система сама предупреждает об отклонениях или изменениях в пространстве квартиры с помощью мобильного приложения.

2. Через мобильное приложение в телефоне или головное устройство (планшет) «умного дома» можно принимать звонок с домофона: ответить, открыть двери либо отказать в открытии.

3. На всей территории микрорайона установлены камеры видеонаблюдения. Видео можно будет просматривать на головном устройстве в квартире или через мобильное приложение. Например, когда ребенок один гуляет во дворе или курьер привез посылку.

4. В «Умном паркинге» предусмотрена система интеллектуального доступа, т.е. ворота откроются автоматически, если машина внесена в базу допуска. В паркинге также работает круглосуточное видеонаблюдение.

5. Во дворе USB-розетки, на территории ЖК – зарядки для электрокаров, а начиная с третьего дома в колясочных предусмотрены зарядки для электросамокатов.

Жилой квартал класса «комфорт плюс» «Сердце Сибири» – флагманский проект ГК «Страна Девелопмент» в Тюмени. В 2022 году он вошел в топ-3 ЖК Тюменской области по результатам градостроительного конкурса новостроек Единого ресурса застройщиков.

«Сердце Сибири» расположен в деловом центре Тюмени – в границах улиц 50 лет Октября – Пермякова – Харьковская. Расположение комплекса отличает близость исторического центра города, одинаковая удаленность всех районов и всех крупных торгово-развлекательных центров города (5 – 10 минут на авто).

Фото предоставлено "КП".

Фото предоставлено "КП".

Фото предоставлено "КП".

Всего в Тюмени «Страна Девелопмент» сейчас возводит четыре ЖК – «Сердце Сибири», «Домашний», «Звездный» и «Колумб». Узнать подробнее о проекте и выбрать подходящую квартиру можно на сайте strana.com.