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Общество27 сентября 2022 12:23

Бесплатный интернет на полгода получат новоселы ЖК «Сердце Сибири»

Бесплатный интернет на полгода получат новоселы ЖК «Сердце Сибири». Фото предоставлено "КП".

Бесплатный интернет на полгода получат новоселы ЖК «Сердце Сибири». Фото предоставлено "КП".

Специальное предложение для своих клиентов подготовил федеральный застройщик «Страна Девелопмент». Вместе с ключами от новых квартир будущие новоселы в подарок получат полугодовое подключение к интернету.

Уже этой осенью состоится выдача ключей от квартир в первых двух домах микрорайона – «Квартал геологов» и «Квартал нефтяников». На выдаче можно будет подписать договор с провайдером. Базовый пакет подключения поможет сразу настроить все цифровые сервисы умного микрорайона и проверить их работу.

Какие умные сервисы есть в «Сердце Сибири»?

1. «Умный дом», все устройства которого работают через Wi-Fi. Жители жилого комплекса смогут дистанционно контролировать процессы внутри квартиры: включать и выключать свет и питание розеток, получать уведомления, если сработают датчики протечек. Система сама предупреждает об отклонениях или изменениях в пространстве квартиры с помощью мобильного приложения.

2. Через мобильное приложение в телефоне или головное устройство (планшет) «умного дома» можно принимать звонок с домофона: ответить, открыть двери либо отказать в открытии.

3. На всей территории микрорайона установлены камеры видеонаблюдения. Видео можно будет просматривать на головном устройстве в квартире или через мобильное приложение. Например, когда ребенок один гуляет во дворе или курьер привез посылку.

4. В «Умном паркинге» предусмотрена система интеллектуального доступа, т.е. ворота откроются автоматически, если машина внесена в базу допуска. В паркинге также работает круглосуточное видеонаблюдение.

5. Во дворе USB-розетки, на территории ЖК – зарядки для электрокаров, а начиная с третьего дома в колясочных предусмотрены зарядки для электросамокатов.

Жилой квартал класса «комфорт плюс» «Сердце Сибири» – флагманский проект ГК «Страна Девелопмент» в Тюмени. В 2022 году он вошел в топ-3 ЖК Тюменской области по результатам градостроительного конкурса новостроек Единого ресурса застройщиков.

«Сердце Сибири» расположен в деловом центре Тюмени – в границах улиц 50 лет Октября – Пермякова – Харьковская. Расположение комплекса отличает близость исторического центра города, одинаковая удаленность всех районов и всех крупных торгово-развлекательных центров города (5 – 10 минут на авто).

Фото предоставлено "КП".

Фото предоставлено "КП".

Фото предоставлено "КП".

Фото предоставлено "КП".

Фото предоставлено "КП".

Фото предоставлено "КП".

Всего в Тюмени «Страна Девелопмент» сейчас возводит четыре ЖК – «Сердце Сибири», «Домашний», «Звездный» и «Колумб». Узнать подробнее о проекте и выбрать подходящую квартиру можно на сайте strana.com.