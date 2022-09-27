В Тюменской области 18 сиротам выдали квартиры после вмешательства прокуратуры. Фото: архив "КП"

В Тюменской области 18 сиротам выдали квартиры после вмешательства прокуратуры. Благоустроенное жилье предоставлено в Ишимском районе и Заводоуковском городском округе.

«Заводоуковская и Ишимская межрайонные прокуратуры провели проверки по обращениям 18 местных жителей, относящихся к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о нарушении их жилищных прав. Заявители рано остались без родителей и состояли в списке тех, кого должны обеспечить жилыми помещениями. Однако по достижении 18-летнего возраста жилье им предоставлено не было», – говорится в сообщении ведомства.

Межрайонные прокуроры направили в суд иски о возложении на правительство Тюменской области обязанности предоставить нуждающимся жилые помещения, которые рассмотрены и удовлетворены. В настоящее время сиротам уже выдали ключи от благоустроенных квартир.