Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 сентября 2022 12:14

В Тюменской области 18 сиротам выдали квартиры после вмешательства прокуратуры

Благоустроенное жилье предоставлено в Ишимском районе и Заводоуковском городском округе
Евгений Значковский
В Тюменской области 18 сиротам выдали квартиры после вмешательства прокуратуры.

В Тюменской области 18 сиротам выдали квартиры после вмешательства прокуратуры.

Фото: архив "КП"

В Тюменской области 18 сиротам выдали квартиры после вмешательства прокуратуры. Благоустроенное жилье предоставлено в Ишимском районе и Заводоуковском городском округе.

«Заводоуковская и Ишимская межрайонные прокуратуры провели проверки по обращениям 18 местных жителей, относящихся к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о нарушении их жилищных прав. Заявители рано остались без родителей и состояли в списке тех, кого должны обеспечить жилыми помещениями. Однако по достижении 18-летнего возраста жилье им предоставлено не было», – говорится в сообщении ведомства.

Межрайонные прокуроры направили в суд иски о возложении на правительство Тюменской области обязанности предоставить нуждающимся жилые помещения, которые рассмотрены и удовлетворены. В настоящее время сиротам уже выдали ключи от благоустроенных квартир.