Тюменец сильно ранил голову друга тяпкой. Фото: Ольга Крыльцова

В упоровскую полицию обратился медик. Он сообщил, что к ним поступил 36-летний мужчина с серьезной травмой головы.

Сотрудники полиции выяснили, что рану потерпевшему нанес знакомый. Полицейские установили местонахождение подозреваемого – местного жителя 1999 года рождения – и задержали его.

– Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что распивал вместе с пострадавшим алкогольные напитки во дворе жилого дома. В определенный момент между мужчинами возникла ссора, злоумышленник схватил стоявшую у стены дома тяпку и ударил оппонента по голове, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время по данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Фигурант отпущен под подписку о невыезде.