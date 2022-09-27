Экипаж самолета рейсом Тюмень – Москва сообщил об отказе бортовых систем. Фото: Архив "КП"

Экипаж самолета рейса Тюмень – Москва сообщил об отказе бортовых систем ТКАС. Воздушное судно продолжает полет по плану, передает telegram-канал «Авиаинцидент».

«Экипаж ВС А321/М доложил об отказе двух комплектов ТКАС. Остальное оборудование работает в штатном режиме», – говорится в сообщении.

СПРАВКА «КП»

Система ТКАС – это система предупреждения столкновения самолётов в воздухе. Она предназначена для уменьшения риска столкновения воздушных судов. Система обозревает пространство вокруг воздушного судна, обнаруживая другие суда, оборудованные ответчиком системы TCAS.