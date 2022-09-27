Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 сентября 2022 10:40

На здании администрации Тюмени заменят лампочки за 2,4 млн рублей

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте госзакупок
Вадим Бегун
Вадим Бегун
На здании администрации Тюмени заменят лампочки на 2,4 млн рублей.

На здании администрации Тюмени заменят лампочки на 2,4 млн рублей.

Фото: Тюмень - наш дом

На здании администрации Тюмени заменят лампочки за 2 миллиона 443 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте госзакупок.

Фирме, выигравшей лот, нужно будет разработать светотехнический и дизайн-проект, согласовать его и выполнить работы по замене подсветки фасада. Все это следует сделать за 35 дней с момента заключения контракта.

Известно, что на здании городской администрации заменят 124 лампочки. Работы финансируются городским бюджетом.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Тюменской области выделят 85 млн рублей на расселение аварийного жилья. Решение о перечислении средств одобрил фонд содействия реформированию ЖКХ. В порядке софинансирования регион выделит 211,7 млн рублей. На эти деньги купят в областной столице 95 квартир. Жилые помещения передадут гражданам до конца 2022 года.

– По условиям программы приобретаются квартиры площадью не менее той, которую люди занимали в аварийном фонде. Это благоустроенное жильё с ремонтом и сантехникой, – отметил замначальника ГУС ТО, начальник управления жилищной политики Валерий Киселёв.