На здании администрации Тюмени заменят лампочки за 2,4 млн рублей

На здании администрации Тюмени заменят лампочки на 2,4 млн рублей. Фото: Тюмень - наш дом

На здании администрации Тюмени заменят лампочки за 2 миллиона 443 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте госзакупок.

Фирме, выигравшей лот, нужно будет разработать светотехнический и дизайн-проект, согласовать его и выполнить работы по замене подсветки фасада. Все это следует сделать за 35 дней с момента заключения контракта.

Известно, что на здании городской администрации заменят 124 лампочки. Работы финансируются городским бюджетом.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Тюменской области выделят 85 млн рублей на расселение аварийного жилья. Решение о перечислении средств одобрил фонд содействия реформированию ЖКХ. В порядке софинансирования регион выделит 211,7 млн рублей. На эти деньги купят в областной столице 95 квартир. Жилые помещения передадут гражданам до конца 2022 года.

– По условиям программы приобретаются квартиры площадью не менее той, которую люди занимали в аварийном фонде. Это благоустроенное жильё с ремонтом и сантехникой, – отметил замначальника ГУС ТО, начальник управления жилищной политики Валерий Киселёв.