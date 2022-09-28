Тюмень стала органичнее: в столице Сибири открывается первый Organic Shop в городе. Фото предоставлено "КП".

ГК Natura Siberica с гордостью сообщает об открытии нового розничного магазина Organic Shop в первом сибирском городе России – Тюмени.

К фирменному магазину Natura Siberica, расположенному в ТЦ «Галерея Вояж», присоединяется магазин Organic Shop. Новый дворец натуральной и органической косметики открылся в популярном у тюменцев торгово-развлекательном центре «Гудвин».

Фото предоставлено "КП".

Для гостей нового магазина Organic Shop подготовил приятные сюрпризы: первые 300 поклонников российской органической и натуральной косметики, которые приобретут продукцию более чем на 500 рублей, получат косметические подарки от нового Organic Shop.

Отличительной особенностью всей косметики, представленной в магазинах Organic Shop, является отсутствие в составе продуктов нефтехимии, парабенов и других критичных для природы и здоровья человека компонентов.

Справка о компании: ГК Natura Siberica – ведущий российский производитель сертифицированной органической косметики. Качество продукции подтверждено экосертификатами институтов BDIH, ICEA, Ecocert, Soil Association. Natura Siberica – первая в мире косметика на основе уникальных сибирских растений-адаптогенов. Все средства производятся на современном заводе в Подмосковье, а растительное сырье для косметики выращивается на органических фермах, расположенных в Сибири и на Дальнем Востоке. Компания выпускает продукцию под брендами Natura Siberica, Organic Shop, Organic Kitchen, Planeta Organica, «Рецепты бабушки Агафьи» и развивает сети розничных магазинов Organic Shop и Natura Siberica.