Коронавирус в Тюмени, последние новости на 27 сентября 2022 года: заболели еще 886 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 27 сентября 2022 года увеличилось на 886. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 27 сентября 2022 года увеличилось на 886. Всего с начала пандемии ковид подхватили 236 498 человек.

По состоянию на 27 сентября 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 3 652 и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 139,3%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 72 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в девяти регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырёх субъектах РФ.

Выздоровели за сутки 59 547 человек, это на 34,5% больше в сравнении с 26 сентября 2022 года. Выявлено 36 605 новых случаев. Умер за сутки 101 человек.