В Тюмени задержали закладчика наркотиков, который зарабатывал на свадьбу. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В Тюмени оперативники задержали 27-летнего гражданина одной из бывших советских республик, который подозревается в хранении большой партии наркотиков. Он выходил из леса в пригороде с крупным кульком, обмотанным скотчем, внутри которого находилось около 200 маленьких свертков с порошкообразным веществом.

Оказывается, молодой человек в Москве встретил знакомого, тот предложил подзаработать. Подозреваемый согласился – ему нужны были деньги на организацию свадьбу. В ходе переписки в одном из мессенджеров ему дали четкие инструкции, что делать.

– От него требовалось приехать в Тюмень, забрать из схрона крупную партию наркотиков, разделить ее на четыре части и сделать тайники. За это молодому человеку пообещали заплатить около 70 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В настоящее время в отношении подозреваемого следственным отделом возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.