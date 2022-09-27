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Происшествия27 сентября 2022 5:27

На базе отдыха под Тюменью мужчину несколько раз пырнули ножом

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Денис Михайлов
На базе отдыха под Тюменью мужчину несколько раз пырнули ножом.

На базе отдыха под Тюменью мужчину несколько раз пырнули ножом.

Фото: Ольга Крыльцова

На базе отдыха под Тюменью мужчину несколько раз пырнули ножом. Полицейским позвонили из больницы и сообщили, что к ним привезли 27-летнего молодого человека с ножевыми ранениями.

Прибывшие на место преступления сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого – это 20-летний житель областной столицы. В день преступления он и пострадавший были на базе отдыха на Червишевском тракте, где отмечали день рождения общего знакомого.

– Крепко выпив, гости стали ругаться. Подозреваемый достал нож и ударил им оппонента два раза в ногу и один раз в область груди, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту следственным отделом Межмуниципального отдела МВД возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 8 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.