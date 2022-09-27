На базе отдыха под Тюменью мужчину несколько раз пырнули ножом. Фото: Ольга Крыльцова

На базе отдыха под Тюменью мужчину несколько раз пырнули ножом. Полицейским позвонили из больницы и сообщили, что к ним привезли 27-летнего молодого человека с ножевыми ранениями.

Прибывшие на место преступления сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого – это 20-летний житель областной столицы. В день преступления он и пострадавший были на базе отдыха на Червишевском тракте, где отмечали день рождения общего знакомого.

– Крепко выпив, гости стали ругаться. Подозреваемый достал нож и ударил им оппонента два раза в ногу и один раз в область груди, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту следственным отделом Межмуниципального отдела МВД возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 8 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.