Александр Моор поздравил с профессиональным праздником тюменских работников дошкольного образования. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Александр Моор поздравил с профессиональным праздником тюменских работников дошкольного образования. Их в регионе насчитывается 14 тысяч, из них более 5 тысяч воспитатели. Молодежь всё чаще интересуется этой профессией.

«Для каждой семьи с маленькими детьми вы становитесь надежными помощниками. Вы разделяете с малышами и их родителями важные радостные и успешные моменты в их жизни, помогаете преодолеть первые страхи и неудачи, познать себя и окружающий мир, стать более самостоятельными», – отметил губернатор в своем поздравлении, опубликованном в социальных сетях.

Глава региона пожелал работникам здоровья, личного счастья, энергии и душевной гармонии: «Пусть в конце каждого трудового дня вам придают новые силы и вдохновение искренняя любовь ваших воспитанников, благодарность и уважение их родителей».