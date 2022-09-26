Девятилетняя девочка получила травмы в аварии с «Ладой Калиной и «Тойотой» в центре Тюмени Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

«Лада-Калина» и «Тойота» не поделили дорогу на перекрестке Старотобольского тракта и ул. Чекистов. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, по предварительным данным, водитель «Лады», в которой ехали шестилетний мальчик и девятилетняя девочка, выехал на встречку.

Девочку госпитализировали с различными травмами. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюменской области резко ухудшилась погода, на трассах валит снег. Водителям рекомендуют выбирать скорость с учетом погодных условий.