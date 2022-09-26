В Тюмени судят мошенников, обманувших 12 пенсионеров почти на 2 млн рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени судят трех участников ОПГ, которые обманули пенсионеров и завладели их деньгами. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

– Они звонили им врали, что их родственники совершили ДТП, якобы их задержала полиция, но имеется возможность освобождения от уголовной ответственности при условии возмещения вреда пострадавшим лицам, – рассказали подробности дела в ведомстве.

Введенные в заблуждение пенсионеры передавали деньги обвиняемым, которые приезжали к пожилым людям под видом курьеров. Таким способом обмануто 12 пенсионеров, у них похитили 1 млн 970 тысяч рублей.

Одного курьера задержали 31 августа 2021 года при получении денег. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд. Руководитель преступной группы объявлен в розыск. В отношении неустановленных участников преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.