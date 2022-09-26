В Тюмени победители фотовыставки "Ты - лучший! Потому что ты - папа!" получат денежные призы. Фото: Ольга Крыльцова

16 октября в России уже во второй раз будет праздноваться День отца. Семейный проект «Создавая будущее» не мог пройти мимо этого события.

15 октября откроется фотовыставка «Ты – лучший! Потому что ты – папа!».

Каждый может стать ее героем. Участникам фотовыставки-конкурса с 20 по 30 сентября необходимо:

- разместить в соцсети «ВКонтакте» фотографию отца с ребенком;

- поделиться в посте под фото (в 1-2 предложениях), что для вас значит быть папой;

- добавить хештег #ЛучшийПапаТюмень.

Подробные условия здесь: https://vk.com/future_tmn?w=wall-211379054_88.

Лучшие работы будут размещены на выставке, а также будут выбраны 5 победителей, которые получат денежные призы!