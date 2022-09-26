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Происшествия26 сентября 2022 11:38

В Тюмени 27 сентября 2022 года синоптики обещают снег с дождем

Возможен гололед
Денис Михайлов
В Тюмени 27 сентября 2022 года синоптики обещают снег с дождем.

В Тюмени 27 сентября 2022 года синоптики обещают снег с дождем.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени уже сегодня, 26 сентября, вечером, завтра ночью и утром ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает Тюменский ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Синоптики передают, что возможен дождь, переходящий в мокрый снег, снег, гололед, а также намерзание снега на проводах и деревьях. Местами может лечь снежный покров.

– Водителям нужно быть очень внимательными, жителям и гостям области следует надевать обувь и одежду согласно погодным условиям, а пожилым людям и детям выходить на улицу только в сопровождении, – советуют в Главном управлении МЧС по Тюменской области.

Не оставляйте без присмотра работающие электрообогреватели и раскаленные печи. Если вы замерзли или обморозили конечности, то срочно обратитесь к медикам. В экстренных случаях звоните по единому телефону 112.