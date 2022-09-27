Под Тобольском мужчина ранил ножом собутыльника, с которым был в гостях, и убежал. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции от сотрудников больницы села Ярково поступила информация, что они помогли 33-летнему жителю села Плеханово с двумя колото-резаными ранами, которые ему нанесли ножом. В день происшествия тот был в гостях у пенсионера и выпивал.

– Когда хозяин дома ушел в магазин за закуской, потерпевший начал выгонять другого гостя, оскорблять его. Разозлившись, подозреваемый взял на кухне нож и пошел следом за потерпевшим, который вышел на улицу Он и нанес ему сначала один удар ножом по руке, а потом еще один удар в область грудной клетки, после чего выбросил орудие преступления и убежал, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Участковым уполномоченным полиции ранее судимый 45-летний житель села Плеханово задержан и доставлен в отдел полиции. Свою вину он признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту группой дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.