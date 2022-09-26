Александр Моор выразил соболезнования родным погибших в ижевской школе. Фото: Мария Бакланова

Александр Моор выразил соболезнования родным погибших в страшной трагедии в ижевской школе. Губернатор отметил, что ему больно и горько читать новости из столицы Удмуртии.

«Это большая трагедия. Стрельба в школе, погибли дети. Выражаю от себя и всех земляков слова соболезнования семьям погибших, терпения вам и сил. Здоровья раненым. Тюменская область скорбит вместе с Удмуртией!» – написал глава региона в социальных сетях.

Напоминаем, что трагедия произошла сегодня, 26 сентября, когда ничего не подозревающие дети сидели на занятиях. Одетый во всё черное мужчина с нацистской символикой на груди ворвался в школу и открыл стрельбу. Первой жертвой злодея стал охранник, затем он переключился на ребят. К сожалению, от рук преступника погибли 13 человек (по последним данным). Если бы учителя не начали экстренно закрывать детей в классах, то жертв могло быть больше.

Что касается самого злодея, то информации о его личности пока нет. Как сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, мужчина покончил с собой, не пожелав сдаваться силовикам. Документов при нем не было.

Расследованием уголовного дела о стрельбе в школе № 88 займется центральный аппарат СК России. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

В связи со случившимся в Удмуртии объявили траур, который продлится до 29 сентября. Родственникам и близким погибших окажут психологическую поддержку.