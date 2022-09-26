Мобилизованные жители Тобольска выразили готовность защищать Родину. Фото: скриншот с видео

Мобилизованные жители Тобольска выразили готовность защищать Родину. Видео с ними опубликовал информационный портал правительства региона.

«Положительно отношусь, гражданская ответственность – защищать Родину. Если не мы, то кто? Нормально отнесся – без слез, без рёва», – говорит в камеру тоболяк.

У военкамата – женщина, мать троих детей: «Кто будет защищать, если все будут убегать?».

Еще один мобилизованный из духовной столицы Сибири мужчина заявил: «Это наша обязанность, долг перед Отечеством. Лучше мы, чем наши дети».