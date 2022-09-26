В Тюмени в 2023 году установят еще 114 камер видеонаблюдения. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени в 2023 году установят еще 114 камер видеонаблюдения. Оснащение производится в рамках комплекса «Безопасный город».

Помимо областной столицы, дополнительно камеры появятся в Ишиме – 82, Заводоуковске – 35, Тобольске – 16, Ялуторовске – 12 и в районах области – 119. Итого – 378.

Всего же в настоящее время функционируют в регионе 4 413 камер, из них 126 появились в 2021 году, с начала 2022 года – еще 489.

– Камеры устанавливают на перекрестках, мостах, дворовых территориях, объектах прокуратуры, в больницах, парках и скверах, – отметили в информационном центре правительства региона.

В ведомстве уточнили, что аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» направлен на построение общей системы видеонаблюдения в регионе. Основными его задачами являются регистрация событий и хранение записей для проведения оперативно-разыскных мероприятий.