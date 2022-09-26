В Тюмени коронавирусом заболели еще 913 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 сентября 2022 года увеличилось на 913. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 сентября 2022 года увеличилось на 913. Всего с начала пандемии ковид подхватили 235 612 человек.

По состоянию на 26 сентября 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 526 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 21,2%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 23 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 55 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ.

Выздоровело за сутки 44 257 человек, или на 3,6% меньше в сравнении с 25 сентября 2022 года. Выявлено 40 188 новых случаев. Умерло за сутки 85 человек.