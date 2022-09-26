Как восстановить силы и поддержать организм в период осенних простуд? Фото - ru.freepik.com.

Осень – время, когда вместе с увяданием природы снижаются иммунитет и энергия нашего организма. В это время важно поддерживать здоровье, чтобы избежать встречи с вирусами, ну а тем, кто уже переболел, – восстановить силы и вернуться к привычной жизни без последствий.

Стандартный набор рекомендаций от докторов – правильное питание, отказ от вредных привычек и сон – помогут направить организм на путь здорового образа жизни. Однако этого не всегда достаточно. Так, в качестве скорой помощи организму в лабораторной службе «Хеликс» применяют инновационное восстановление с помощью лечебно-диагностического аппарата ReOxy.

Аппарат ReOxy применяют для интервальных гипоксических тренировок, терапии и комплексной оценки индивидуального адаптационного уровня. Его широко применяют в антивозрастной и спортивной медицине, кардиологии, неврологии, гинекологии, психиатрии, при заболеваниях органов дыхания и во многих других областях.

Максимально комфортная процедура происходит следующим образом: пациент вдыхает через маску воздух с пониженным содержанием кислорода при нормальном атмосферном давлении в прерывистом режиме, когда периоды гипоксии (10 – 14%) сменяются периодами гипероксии (30 – 40%). SRT®-технология автоматически регулирует переключение потоков газовых смесей на основе биологической обратной связи.

Фото предоставлено "КП".

Уже после первой процедуры можно увидеть положительные изменения в состоянии.

Система кровоснабжения увеличивает количество капилляров в головном мозге, сердце и печени. Капилляры, которые до этого не функционировали, становятся рабочими.

Повышается кислородная емкость крови.

Легочная ткань становится более проницаемой для кислорода и способна усваивать его в больших объемах, чем ранее.

На уровне гормональной системы происходит увеличение активности ферментов, которые отвечают за выработку гормонов. Возрастает и количество связанных с ними рецепторов.

Усиливаются окислительные и обменные процессы.

Организму легче сопротивляться и приспосабливаться к неблагоприятным факторам окружающей среды.

Здоровый и крепкий сон без сновидений, за которым следует легкое пробуждение без ощущения тяжести и сонливости.

Перед процедурой рекомендуется получить консультацию терапевта. Для читателей портала прием врача будет бесплатным по промокоду «КОМСОМОЛКА»*.

Фото предоставлено "КП".

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Ул. Д. Менделеева, 5.

Подробности по телефону 51-51-44.

www.helix72.ru

*Сроки действия промокода: до 14 октября 2022 года. Промокод действителен только на прием врача-терапевта в ДЦ на ул. Менделеева, 5. Для прохождения гипокситерапии необходимо приобрести индивидуальную маску стоимостью 3 000 руб. При единоразовой оплате курса стоимость каждой процедуры составляет 1 500 руб.