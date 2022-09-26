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Происшествия26 сентября 2022 8:02

В Тюменской области за неделю сгорели 12 автомобилей

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону
Павел Посевин
В Тюменской области за неделю сгорели 12 автомобилей.

В Тюменской области за неделю сгорели 12 автомобилей.

Фото: Архив "КП"

В Тюменской области за неделю сгорели 12 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

По данным ведомства, машины горели из-за короткого замыкания электропроводки, утечки топлива, различных неисправностей. Кроме того, владельцы транспорта неосторожно проводили ремонт с применением сварки, а также хранили в багажнике канистры с бензином.

– Вовремя проходите техническое обслуживание, никогда не заправляйтесь при включенном двигателе, не перевозите бензин в пластмассовых канистрах. Дело в том, что пластмасса накапливает статическое электричество, что может стать причиной возгорания бензина, – поясняют спасатели.

Кроме того, надо следить за топливными шлангами авто и исправностью газового оборудования. Обязательно возите с собой огнетушитель или два, которые лучше всего хранить под передним сиденьем и в багажнике.