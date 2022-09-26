В Тюмени двое неизвестных пытались обманом увести девочек с детской площадки

В Тюмени двое неизвестных пытались обманом увести двух девочек с детской площадки. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени двое неизвестных пытались обманом увести двух девочек с детской площадки. В настоящее время сотрудники СК проверяют информацию: об этом писала местная жительница в социальных сетях. По ее словам, история произошла в районе дома № 16 на улице Свердлова.

«Мужчина в возрасте предлагал моей семилетней дочери конфетку, дочь отказалась и сказала, что сейчас позвонит маме. Тот без лишних слов ушел. Сразу за ним к горке, на которой сидела моя дочь, подошла девушка и предложила пойти посмотреть котенка. Она отказалась и опять-таки сказала, что позвонит маме. Девушка пыталась дотянуться до моей дочери, подпрыгивала, чтобы снять её с горки, но ей это не удалось», – рассказала горожанка.

По словам женщины, на детскую площадку подошла шестилетняя девочка, ей тоже предложили взглянуть на животное. Якобы та согласилась и уже пошла за девушкой, но дочь автора сообщения схватила девочку за руку и увела ее: «Злоумышленница на это никак не отреагировала и просто ушла из двора в сторону улицы Свердлова. Заявление в полицию мы написали». Женщина уточняет, что все события случились буквально за 6 минут, пока она поднималась в квартиру на втором этаже за пакетом с вещами.

– По данному факту следственными органами организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время организован комплекс мероприятий с целью проверки доводов, изложенных в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе Следственного управления СК по Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени 38-летняя женщина по имени Замира увела с детской площадки четырехлетнюю девочку. Не так давно у женщины умер свой ребенок, и Замира решила заглушить боль от утраты, похитив чужого ребенка. На фоне потери ребенка у женщины могли произойти изменения в психическом состоянии.