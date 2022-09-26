В Тюменской области сельчанин воткнул нож в горло оппоненту, тот умер

В Тюменской области сельчанин воткнул нож в горло оппонента, тот умер. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Тобольские следователи возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 34-летнего жителя села Казанское Вагайского района. Его обвиняют в убийстве: он воткнул нож в горло оппоненту.

Трагедия произошла ночью 21 сентября. Обвиняемый пришел в квартиру дома, где проживал 29-летний потерпевший (дом находится на улице Новой в селе Казанское Вагайского района).

– Внезапно между мужчинами возникли неприязненные отношения. Злоумышленник схватил нож и нанес им хозяину квартиры один удар в область шеи. От ранения потерпевший скончался на месте, – рассказали в Следственном управлении СК по Тюменской области.

Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия, допросили очевидцев. Задержанному предъявлено обвинение, и по ходатайству следователя рецидивист заключен под стражу.