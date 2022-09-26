Под Тюменью на трассе, где делали ремонт, погиб байкер. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Под Тюменью на трассе, где делали ремонт, погиб байкер. Трагедия случилась сегодня, 26 сентября, ночью на 192-м километре федеральной автодороги Курган – Тюмень.

– Мотоцикл «Ямаха», которым управлял 40-летний водитель, въехал в бетонный блок в месте проведения дорожных работ, водитель погиб, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

По предварительным данным от сотрудников ведомства, водитель ехал слишком быстро, чтобы выбрать безопасную скорость, также он не учел видимость на дороге.

По предварительной информации, все необходимые средства организации дорожного движения на месте ремонта дороги установлены без нарушений. Обстоятельства трагедии в настоящее время выясняются.