Тюменцам расскажут о профилактике ОРВИ у детей осенью. Фото: Вадим Бегун

Наступила осень, и, как это часто бывает, следом за ней идет сезон простуд. Что это такое, как к нему подготовиться, как отличить вирусное заболевание от бактериального и как избежать заболеваний в этот период? Какой минимальный набор лекарств должен быть в домашней аптечке и что делать, если вы или ваши близкие уже заболели?

30 сентября состоится онлайн-конференция «Профилактика ОРВИ у детей в осенний период». На ваши вопросы ответит Куличенко Мария Петровна, к. м. н., доцент кафедры педиатрии института материнства и детства ФГБОУ ВО Тюменского ГМУ Минздрава России.

– Хотя этот сентябрь и баловал тюменцев теплой погодой, но традиционно он сопровождается повышением заболеваемости у детей и взрослых. Кроме того, всё также фиксируется заболеваемость короновирусной инфекцией. На самые частые вопросы родителей о том, как снизить риск инфицирования, мы попросили ответить главного внештатного детского специалиста по профилактической медицине департамента здравоохранения Тюменской области, – рассказала Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

Задать свои вопросы вы можете уже сейчас в КОНФЕРЕНЦИИ.

Ответы на все вопросы будут опубликованы 30 сентября 2022 года.