Тюменских студентов поощрили стипендией губернатора за хорошую учебу

Тюменских студентов Варвару Баеву и Нгуен Куанг Хай поощрили стипендией губернатора за хорошую учебу. Всего же 89 учащихся и аспирантов образовательных организаций региона получили именную стипендию.

– Теперь я точно знаю, что мои усилия в учебе, спорте и творчестве на протяжении всех трех курсов были не напрасны. Когда я узнала, что получила именную стипендию, в первую очередь почувствовала облегчение и радость, что все-таки это свершилось, – рассказала о своих эмоциях Варвара Баева, член Студсовета Тюменской области.

Хай приехал обучаться в Тюмень из Вьетнама, занимается адаптацией иностранных студентов, является активным волонтером и победителем студенческих конкурсов. В этом году стал стипендиатом благотворительного фонда Владимира Потанина и членом Объединенного совета обучающихся ТюмГУ, передает «Мегатюмень».