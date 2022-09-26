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Происшествия26 сентября 2022 4:20

На улице Минской в Тюмени мужчина сломал челюсть соседу

Возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
На улице Минской в Тюмени мужчина сломал челюсть соседу.

На улице Минской в Тюмени мужчина сломал челюсть соседу.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции № 5 Тюмени из больницы поступила информация о том, что к ним госпитализировали 37-летнего мужчину. Врачи диагностировали у потерпевшего открытый перелом челюсти.

Полицейские задержали подозреваемого, им оказался не судимый 32-летний местный житель. В день преступления во дворе жилого дома на улице Рижской поругались бывшие соседи.

– Один из них решил забрать свои вещи, оставшиеся в квартире. Из-за старых обид началась ссора, подозреваемый ударил оппонента в челюсть, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 3 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.