На улице Минской в Тюмени мужчина сломал челюсть соседу. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции № 5 Тюмени из больницы поступила информация о том, что к ним госпитализировали 37-летнего мужчину. Врачи диагностировали у потерпевшего открытый перелом челюсти.

Полицейские задержали подозреваемого, им оказался не судимый 32-летний местный житель. В день преступления во дворе жилого дома на улице Рижской поругались бывшие соседи.

– Один из них решил забрать свои вещи, оставшиеся в квартире. Из-за старых обид началась ссора, подозреваемый ударил оппонента в челюсть, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 3 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.