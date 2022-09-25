Тюменцам на заметку: нужно ли хранить квитанции ЖКУ? Фото: Вадим Бегун

Нужно ли хранить квитанции ЖКУ? Ответ на этот вопрос тюменцам дала председатель Ассоциации управляющих компаний областной столицы Александра Усова.

Дл начала стоит отметить, что хранить их никто не заставляет, но они понадобятся, если появятся проблемы с УК. Для некоторых людей сохраненные квитанции помогают проследить, как выросла сумма ежемесячного взноса.

– Хранить квитанции нужно для собственной безопасности. Если у вас возникла спорная ситуация с управляющей компанией, у вас всегда будут доказательства под рукой. К тому же, на них всегда указаны сроки оплаты и передачи показаний, – комментирует эксперт.

Иногда необходимы данные о квадратуре жилья, номер лицевого счета или контакты управляющей компании. В этом помогут квитанции, где указаны все сведения, передает tmn.aif.ru.