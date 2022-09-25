Жители Тюмени узнали, как ухаживать за собакой в отопительный период. Фото: архив "КП"

Жители Тюмени узнали, как ухаживать за собакой в отопительный период. На линьку сильно влияет центральное отопление.

– Когда батареи становятся горячими, у хвостатых могут начаться проблемы с шерстью: обильная линька, пересушенная или наоборот жирная кожа и многое другое. Будьте внимательны и уделите чуть больше времени на уход за питомцем, – отметил кинолог Владимир Голубев.

Из-за сухого воздуха, шерсть у собаки может сбиваться, за ней будет сложно ухаживать. Шерсть может быть сильно пересушенной из-за статического электричества или, напротив, начать быстро жирниться. А еще сухой воздух может пересушивать слизистые дыхательных путей, у собаки может начаться шелушиться или трескаться кожа.

Кинологи советуют следить за микроклиматом в квартире. – пользоваться увлажнителем воздуха, который позволит поддерживать оптимальные показатели влажности в норме (40-60%). Если у вас нет специальных приборов, расставьте миски с водой около батарей и меняйте в них воду каждый день, передает «Тюменская область сегодня».