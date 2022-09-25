Тюменцам объяснили, как правильно высаживать лук и чеснок. Фото: Вадим Бегун

Тюменцам объяснили, как правильно высаживать лук и чеснок. Очень важно подготовить землю, уверяют специалисты местного филиала Российского сельскохозяйственного центра.

– Желательно соблюдать севооборот: на одной и той же грядке лук и чеснок можно выращивать раз в три года. Если такой возможности нет то, во-первых, перед посевом озимых культур сеем сидераты, например, горчицу белую и овес. Посеяли, пролили несколько раз и, когда образовалась зелёная масса, запахиваем в почву. Во-вторых, вносим удобрения, в состав которых входят фосфор и калий. В-третьих, посадив гряду и дождавшись устойчивых заморозков, нужно разбросать по мёрзлой почве аммиачную селитру, – рассказали специалисты.

Кстати, лук и чеснок можно высаживать в одно время. Для посадки чеснока следует выбирать самые крупные зубчики и высаживать на глубину две высоты чесночной дольки, передает «Тюменская линия».