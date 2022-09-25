В Тюмени дети предпочитают рождаться по средам. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени дети предпочитают рождаться по средам. В понедельник меньше всего малышей появляется на свет, передает Фонд социального страхования по Тюменской области

– Средний возраст матерей в Тюменской области составляет 29 лет. Малыши рождаются в среднем с весом – 3,35 кг и ростом 52,39 сантиметров. В 17 лет и младше мамами стали 26 девушек, одна жительница Тюменского региона решилась стать мамой, перешагнув полувековой рубеж, – рассказали в ведомстве.

Также стало известно, что в 2022 году пик рождаемости был зафиксирован в июле. Кстати, за 8 месяцев 2022 года, по временной нетрудоспособности женщинам в регионе выплатили - 3616,56 млн. рублей, в том числе по уходу за детьми 433,65 млн. рублей, отмечает «Мегатюмень».