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Спорт24 сентября 2022 13:06

Названы победители спартакиады среди допризывной молодежи Тюменской области

В финальном этапе соревнований поучаствовали команды из девяти муниципалитетов
Дмитрий Кошелев
Названы победители спартакиады среди допризывной молодежи Тюменской области

Названы победители спартакиады среди допризывной молодежи Тюменской области

Фото: Татьяна Коркина

Победителем спартакиады среди допризывной молодежи Тюменской области во второй раз стала команда ребят из Ишима. Второе и третье место – у Ишимского и Викуловского района, сообщает портал t-l.ru со ссылкой на департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. Мероприятие посвящено памяти начальника службы вооружения управления инженерных войск Центрального военного округа, полковника Рустема Абзалова.

В финальном этапе соревнований поучаствовали команды из девяти муниципалитетов Тюменской области. А ещё определили лидеров по каждой дисциплине.

- воспитанник центра «Аванпост» (Тюмень») Виталий Лозоренко стал лучшим в метании гранат на дальность;

- Алексей Куренных (Ишим) стал лучшим в точном метании гранат;

- Павел Теплов (Ишим) стал лучшим ныряльщиком в длину;

- Команда Ишима заняла первое место в преодолении марш-броска на пять километров.

По словам методиста «Аванпоста» Ольги Матвеевой, переходящий кубок остался в Ишиме.

- Юноши, исходя из достижений в личном зачете, отправятся защищать честь региона на всероссийский этап спартакиады, - подчеркнула она.