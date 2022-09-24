Семеро участников из Тюменской области попробовали себя в роли фермеров на местной сыроварне

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Третий сезон годовой программы «Голос Поколения» от Росмолодежи стартовал в городе Солнечногорск. Весь этот год участники пройдут четыре обучающих модуля для лидеров и руководителей и отработают знания на практике. На первом этапе проекта семеро тюменцев получили рекомендации от экспертов, проявив себя на километровой полосе препятствий «Гонка героев».

Как сообщает «Мегатюмень», первый модуль состоялся с 17 по 19 сентября в мастерской управления «Сенеж». Помимо преодоления полосы препятствий, тюменцы познакомились с организацией производства сыра на Истринской сыроварне. Ребята попробовали себя в роли фермеров и продегустировали продукцию.

По словам бизнесмена и сыровара Олега Сироты, «Голос Поколения» - это программа для молодых лидеров, руководителей и всех, кто работает с командами. Как отметила руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области, участница проекта Валерия Иванова, программа продлится целый год.

- На очных занятиях ты учишься, общаешься, знакомишься с большим количеством людей со всех регионов России. Уверена, за этот год я научусь многому, - подчеркнула она.