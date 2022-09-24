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Общество24 сентября 2022 12:03

Тюменцам рассказали, как не тратить деньги на ненужные покупки

Советы дала финансовый консультант
Дмитрий Кошелев
Тюменцам рассказали, как не тратить деньги на ненужные покупки

Тюменцам рассказали, как не тратить деньги на ненужные покупки

Фото: Татьяна Коркина

Финансовый консультант Елена Степанова рассказала, как правильно вести бюджет и не тратить деньги на ненужные покупки.

Первое: выясните свои статьи доходов и расходов и оцените, на что вы тратите деньги. Если часть доходов уходит на брендовые вещи или питание в кафе, от этого можно отказаться, оптимизировав траты.

Второе: ставьте цели. Рассчитайте, сколько времени понадобится для их достижения. Если будет цель, вам будет легче отказаться от ненужных покупок и копить.

Третье: учитывайте финансы в удобном для вас формате: записывайте в тетрадь или пользуйтесь электронными приложениями.

Однако, как сообщает tumentoday.ru, четких правил ведения бюджета нет. Но не забывайте записывать доходы и размышлять о том, как их увеличивать.