Тюменцам рассказали, как не тратить деньги на ненужные покупки Фото: Татьяна Коркина

Финансовый консультант Елена Степанова рассказала, как правильно вести бюджет и не тратить деньги на ненужные покупки.

Первое: выясните свои статьи доходов и расходов и оцените, на что вы тратите деньги. Если часть доходов уходит на брендовые вещи или питание в кафе, от этого можно отказаться, оптимизировав траты.

Второе: ставьте цели. Рассчитайте, сколько времени понадобится для их достижения. Если будет цель, вам будет легче отказаться от ненужных покупок и копить.

Третье: учитывайте финансы в удобном для вас формате: записывайте в тетрадь или пользуйтесь электронными приложениями.

Однако, как сообщает tumentoday.ru, четких правил ведения бюджета нет. Но не забывайте записывать доходы и размышлять о том, как их увеличивать.