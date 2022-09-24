Число заболевших коронавирусм в Тюменской области на 24 сентября 2022 года увеличилось на 1 123 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюменской области на 24 сентября 2022 Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусм в Тюменской области на 24 сентября 2022 года увеличилось ещё на 1 123 человека, включая 182 ребенка. Таким образом, всего с начала пандемии ковид подхватили 233 523 человека.

Также за сутки выздоровели 1 118 человек, за весь период 215 701 человек. На искусственной вентиляции легких находится один пациент, под медицинским наблюдением – 12 318 человек.

Для больных ковидом развернуто 90 коек, свободный коечный фонд составляет 23,3%. Также за сутки проведено 5 093 лабораторных исследования (всего с начала пандемии 4 356 650). Вакцинировано против коронавируса 1 343 182 человека, полный курс прошли 1 150 405 человек.