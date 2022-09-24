В Тюменской области усилят контроль за соблюдением правил перевозки детей в автомобилях Фото: Татьяна Коркина

Акции по предупреждению детской безопасности прошли в школах Тюменской области. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, «родительские патрули», депутаты, общественники, руководители муниципальных образований выступили за безопасность детей на дорогах.

Перед школьниками выступили руководители территориальных подразделений Госавтоинспекции, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Тюменской области Андрей Миллер, спортсмены и деятели культуры.

До конца сентября 2022 года сотрудники ГИБДД будут дежурить у школ. Также будет усилен контроль за соблюдением правил перевозки детей в автомобилях.