В Ялуторовске накидавшийся водкой и пивом девятиклассник разъезжал на мопеде по улицам города Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Ялуторовске задержали пьяного 15-летнего девятиклассника, который в первом часу ночи разъезжал на мопеде по местным улицам. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, на место задержания полицейские сразу же вызвали маму школьника.

Медицинское освидетельствование показало, что подросток действительно выпил: показания составили 0,47 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. По словам мальчика, они с друзьями выпили бутылку водки и четыре литра пива.

А вот и мопед Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Мама мальчика осталась в шоке, что её сын пьет спиртное. Что касается мопеда, то транспорт парню подарила бабушка – с условием, что тот будет ездить на нём после получения водительских прав. Теперь родителей привлекут к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.