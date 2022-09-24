В Ялуторовске накидавшийся водкой и пивом девятиклассник разъезжал на мопеде по улицам города
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
В Ялуторовске задержали пьяного 15-летнего девятиклассника, который в первом часу ночи разъезжал на мопеде по местным улицам. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, на место задержания полицейские сразу же вызвали маму школьника.
Медицинское освидетельствование показало, что подросток действительно выпил: показания составили 0,47 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. По словам мальчика, они с друзьями выпили бутылку водки и четыре литра пива.
А вот и мопед
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
Мама мальчика осталась в шоке, что её сын пьет спиртное. Что касается мопеда, то транспорт парню подарила бабушка – с условием, что тот будет ездить на нём после получения водительских прав. Теперь родителей привлекут к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.