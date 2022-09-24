ФК «Тюмень» сыграет с командой «Волгарь» из Астрахани на своем поле

Фото: https://vk.com/tyumen_fc

Футболисты ФК «Тюмень» впервые за три года сыграют с астраханской командой «Волгарь» на своем поле, в 4-м раунде «Пути регионов» ФОНБЕТ Кубка России по футболу. Соперник, между прочим, сильный: в 2015 году он получил Кубок ФНЛ.

По данным «Вслух.ру», поединок состоится на стадионе «Геолог» 5 октября в 19 часов. Завтра, 25 сентября, «Тюмень» примет команду «Торпедо» из Миасса, а 1 октября ФК сыграет домашнюю игру первенства страны среди команд ФНЛ-2 с командой «Урал-2» из Екатеринбурга. Встреча перенесена со 2 октября на день раньше.

Напомним, предыдущий домашний поединок с клубом первой лиги прошел в Тюмени на Кубке России. Три года назад «Тюмень» уступила красноярскому «Енисею» со счетом 1:0.