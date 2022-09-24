В Тюмени 25 сентября пройдет выставка ретротехники - с детской зоной, мороженым и бургерами Фото: Татьяна Коркина

В музее «Ретротехники им. Михайлова» (ул. Велижанская, 69) завтра, 25 сентября, с 12 до 17 часов состоится городской праздник RetroFest. Тюменцы и гости города смогут узнать об истории ретро и винтажа, сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на паблик VisitTyumen.

Для гостей фестиваля будет работать благотворительная барахолка, где можно будет купить винтажные вещи и антиквариат, детская комната, фут-зона с бургерами и мороженым. Здесь же проведут мастер-классы для детей и взрослых и детский тест-драйв «SKODA Кроха».

Вход свободный.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени с 23 по 25 сентября проходит второй рок-фестиваль «Tyumen Rock & Cентябрьфест». Всего за три дня перед тюменцами и гостями города выступят более тридцати рок-групп разных стилей и направлений. Кстати, в 2022 году мероприятие решено провести в Выставочном зале.