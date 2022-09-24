Тюменский эксперт рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке новой квартиры Фото: Татьяна Коркина

Председатель Ассоциации управляющих компаний Тюмени Александр Усов назвал главные вещи, на которые нужно обратить внимание при покупке квартир.

Первое: необходимо посмотреть, какие трубы установлены в квартире. Линия трубы должна быть прямой, соединения без всяких наплавлений. Краны для перекрытия воды должны быть крепкими, не «разболтанными», иначе дадут течь. Проверьте трубы в работе, открыв все краны в квартире. Посмотрите, все ли в порядке с напором воды и нет ли протечек.

Второе: обратите внимание на качество материалов и правильность установки приборов.

Третье: радиаторы отопления должны крепко висеть на стене, на них должны быть установлены вентили. Отдайте предпочтение биметаллическим радиаторам, сделанным из стали и алюминия. Они лучше проводят тепло и гораздо надежнее.

Четвертое: протестируйте систему проводки, обратившись к специалисту. Розетки не должны болтаться, а розетки в ванной должны быть защищены «шторками».