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Недвижимость24 сентября 2022 5:07

Тюменский эксперт рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке новой квартиры

На что обратить внимание при покупке квартирывещи
Станислав Дейнеко
Тюменский эксперт рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке новой квартиры

Тюменский эксперт рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке новой квартиры

Фото: Татьяна Коркина

Председатель Ассоциации управляющих компаний Тюмени Александр Усов назвал главные вещи, на которые нужно обратить внимание при покупке квартир.

Первое: необходимо посмотреть, какие трубы установлены в квартире. Линия трубы должна быть прямой, соединения без всяких наплавлений. Краны для перекрытия воды должны быть крепкими, не «разболтанными», иначе дадут течь. Проверьте трубы в работе, открыв все краны в квартире. Посмотрите, все ли в порядке с напором воды и нет ли протечек.

Второе: обратите внимание на качество материалов и правильность установки приборов.

Третье: радиаторы отопления должны крепко висеть на стене, на них должны быть установлены вентили. Отдайте предпочтение биметаллическим радиаторам, сделанным из стали и алюминия. Они лучше проводят тепло и гораздо надежнее.

Четвертое: протестируйте систему проводки, обратившись к специалисту. Розетки не должны болтаться, а розетки в ванной должны быть защищены «шторками».