Тюменские специалисты назвали третью по распространенности причину слепоты у людей по всей планете Фото: Татьяна Коркина

Пациентов с дегенерацией сетчатки обследуют специалисты Тюменского областного офтальмологического диспансера. Каждый год к ним обращаются около трех тысяч человек, страдающих центральной дегенерацией сетчатки, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области. Такая болезнь – третья по распространенности причина слепоты у людей по всей планете.

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) является хроническим заболеванием сетчатки глаза, поражающим центральную зону. Болезнь распространена у людей в возрасте 50+, а после 75 лет ее выявляют почти у половины пациентов.

По словам заведующей отделением ООД, врача-офтальмолога высшей категории, кандидата медицинских наук Натальи Курзаевой, заболевание начинается незаметно. В течение нескольких дет на глазном дне появляются точечные очаги, на месте которых погибают нервные клетки.

- Постепенно пациент теряет возможность воспринимать изображение центром сетчатки и ориентируется только за счёт периферического зрения, - говорит Наталья.

Пока вылечить эту заразу нет возможности, но развитие заболевания можно замедлить и приостановить благодаря профилактическому лечению и введению противочетных препаратов.

- Профилактика направлена на борьбу с факторами риска развития заболевания – гипертонией, атеросклерозом, гиперхолистеринемией, вредными привычками, избыточным весом.Интравитреальное введение противоотёчных препаратов препятствуют разрушению нервных клеток сетчатки и улучшают уровень жизни пациентов, - рассказала Наталья.

Такую операцию пациентам оказывают по полису медицинского страхования.