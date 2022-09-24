Погода в Тюмени 24 сентября 2022: бабье лето в самом разгаре! Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 24 сентября, ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман, ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 C, днем +16…+21 С, в юго-восточных районах +23…+28 С, в Уватском районе +9…+14 С.

Погода в Тюмени 24 сентября в инфографике МЧС

По народному календарю 24 сентября – Федорины вечерки, в честь памяти преподобной Феодоры Александрийской, жившей в конце V века. На Руси Феодору (Федору) приговаривали: «Всякое лето кончается, осень начинается». С этого дня начинались дожди, слякоть и прочее. С этого дня крестьяне убирали последний лук с грядок, уносили с улицы ульи с пчелами и начинали капустные вечерки. А мужики варили пиво, самым вкусным из которых считалось то, которое выдерживали в глиняных корчагах.