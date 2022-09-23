В Тюменской области общественники вместе с жителями региона приняли участие в акции "Своих не бросаем"

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени провели акцию "Своих не бросаем", во время которой неравнодушные тюменцы и гости города собрались на площади, чтобы выразили свою поддержку специальной военной операции России, а также референдумов на Донбассе и освобожденных территориях Украины.

- Сегодня знаковый день и для нашей страны, и для освобожденных территорий. Восемь лет люди подвергались бомбежкам, унижениям. Настал день, когда мы должны защитить людей, которые на нас рассчитывают. Это сложилось исторически, когда люди обращались с поддержкой. И сейчас наши граждане решили войти в состав России и присоединиться, - сказал председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.

К мнению общественника присоединился и сопредседатель Тюменской областной общественной организации "Общество русской культуры", писатель Сергей Козлов, который отметил, что у России нет другого выхода, кроме как помочь. Это историческое предназначение страны, которая всегда выступала за правду и честность, не бросала свои территории, нуждающиеся в помощи.

По данным организаторов, в акции приняли участие свыше 10 тысяч человек.