На TNF-2022 поделились опытом подготовки специалистов: «В общении можно выбирать точнее, чем по оценкам в дипломе». Фото - "Газпром нефть".

На промышленно-энергетическом форуме TNF обсудили вопросы подготовки специалистов для отрасли. Глава дирекции по крупным проектам «Газпром нефти» Айдар Сарваров на пленарной сессии «Человеческий капитал. Молодежь как стратегический ресурс развития промышленности России» рассказал об опыте компании в этой сфере. В обсуждении участвовали замгубернатора Тюменской области Алексей Райдер, ректор Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова, руководитель департамента оценки и методологии АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля и член правления «Иркутской нефтяной компании» Руслан Салихов.

По мнению участников сессии, в настоящее время крупные компании должны интегрироваться в программы высшего образования. Один из существенных плюсов такого подхода эксперты видят в том, что это дает бизнесу возможность погружать обучающихся в производственную специфику и на ранних этапах отбирать студентов с большим потенциалом.

В качестве примера эффективной интеграции была приведена магистерская программа «Газпром нефти» «Промышленное и гражданское строительство объектов нефтедобычи» в ТИУ. В другом вузе региона – ТюмГУ – «Газпромнефть-Развитие» открыло магистратуру по концептуальному проектированию разработки нефтегазовых месторождений. Каждый год команды крупных проектов пополняются выпускниками магистратур.

– Наше активное участие в подготовке студентов, привлечение их к реальным проектам позволяет получать value еще до того, как они закончили университеты. Преимущество не только в том, что специалист выходит из вуза практически готовым к работе сотрудником. Участвуя в процессе обучения, мы также имеем возможность выбирать людей, – отметил генеральный директор «Газпромнефть-Развития» Айдар Сарваров.

По его словам, эксперты с удовольствием приезжают почитать лекции и пообщаться со студентами: «В общении можно выбирать точнее, чем по оценкам в дипломе. Только так мы можем увидеть, что человек не зашоренный, заточен на результат, свободно мыслит».