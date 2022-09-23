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Общество23 сентября 2022 12:15

В Тюмени на акцию «Своих не бросаем» собралось около 10 тысяч человек

Люди стягиваются к Цветному бульвару
Источник:kp.ru
В Тюмени на акцию «Своих не бросаем» собралось около 10 тысяч человек.

В Тюмени на акцию «Своих не бросаем» собралось около 10 тысяч человек.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени проходит акция «Своих не бросаем». Люди стягиваются к Цветному бульвару, на данный момент собралось около 10 тысяч человек.

– Неравнодушные тюменцы и гости города собрались на площади, чтобы выразить свою поддержку референдумам на Донбассе и других территориях, – сообщили в информационном центре правительства региона.

Люди стягиваются к Цветному бульвару.

Люди стягиваются к Цветному бульвару.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области