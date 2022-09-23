В Тюмени на акцию «Своих не бросаем» собралось около 10 тысяч человек. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени проходит акция «Своих не бросаем». Люди стягиваются к Цветному бульвару, на данный момент собралось около 10 тысяч человек.

– Неравнодушные тюменцы и гости города собрались на площади, чтобы выразить свою поддержку референдумам на Донбассе и других территориях, – сообщили в информационном центре правительства региона.