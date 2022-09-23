В Тобольске магазин выплатит 600 тысяч рублей женщине, на которую упал грузоподъемник. Фото: Ольга Крыльцова

В Тобольске магазин выплатит 600 тысяч рублей 59-летней женщине, на которую упал грузоподъемник. Работница перенесла две операции.

Горожанка с 2015 года работала в «Ленте» помощником повара отдела фасовки. В 2019-м при погрузке на нее упал подвесной грузовой подъемник. Женщина получила множественные ушибы и перелом бедра – это квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

– Ее увезли в больницу, где сделали две операции. Она до сих пор ходит с тростью, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В итоге суд решил, что компания должна выплатить пострадавшей пенсионерке 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.