Тюменские власти дали ответ по поводу перехода школьников на дистанционку. Фото: Архив "КП"

Тюменские власти дали ответ по поводу перехода школьников на дистанционку. Пока учащиеся будут ходить в школы.

– Сейчас в регионе массовый переход школ на дистанционное обучение не планируется, – заявили на информационном портале правительства Тюменской области.

Давайте заглянем в рекомендации Роспотребнадзора. Там написано, что приостановление образовательного процесса в отдельных классах или группах и образовательных организациях осуществляется при отсутствии 20% и более детей из-за болезни. По всей видимости, «нужного» числа заболевших ребят для перехода на дистанционный формат обучения пока еще нет.