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Общество23 сентября 2022 11:38

Тюменские власти дали ответ по поводу перехода школьников на дистанционку

Пока учащиеся будут ходить в школы
Сергей Швецов
Тюменские власти дали ответ по поводу перехода школьников на дистанционку.

Тюменские власти дали ответ по поводу перехода школьников на дистанционку.

Фото: Архив "КП"

Тюменские власти дали ответ по поводу перехода школьников на дистанционку. Пока учащиеся будут ходить в школы.

– Сейчас в регионе массовый переход школ на дистанционное обучение не планируется, – заявили на информационном портале правительства Тюменской области.

Давайте заглянем в рекомендации Роспотребнадзора. Там написано, что приостановление образовательного процесса в отдельных классах или группах и образовательных организациях осуществляется при отсутствии 20% и более детей из-за болезни. По всей видимости, «нужного» числа заболевших ребят для перехода на дистанционный формат обучения пока еще нет.