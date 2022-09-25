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Общество25 сентября 2022 8:48

Где в Тюмени получатся самые красивые осенние фотографии?

Рассказываем, где в Тюмени получатся самые красивые осенние фотографии
Сергей Швецов
Где в Тюмени получатся самые красивые осенние фотографии?

Где в Тюмени получатся самые красивые осенние фотографии?

Фото: Вадим Бегун

Рассказываем, где в Тюмени получатся самые красивые осенние фотографии. Выбор мест большой.

Фотограф Павел Михайлов рассказывает, что одно из популярных мест для фотосессий – Гилёвская роща. Здесь очень тихо, растут березы и вековые сосны – можно поиграть на смешении зеленого и золотого.

Площадь Памяти тоже очень удачное место. Здесь неподалеку находится яблоневая роща. Деревья щедро осыпали землю золотой листвой.

Двигаем дальше – в сквер Семена Пацько. Тут растут липы и тополя. В парке Заречный есть отличная аллея, где кроны яблонь образуют арку. Лучше всего там побывать в будни. В парке будет немного посетителей, и получатся очень атмосферные фотографии, передает «Тюменская область сегодня».