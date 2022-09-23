В Тюменской области назвали фейком информацию об открытии мобилизационных площадок в школах Фото: Татьяна Коркина

Департамент образования и науки Тюменской области опроверг информацию, которая появилась в тюменских родительских чатах. В пабликах распространяется фейк о том, что в школах якобы открываются мобилизационные площадки.

– Это неправда, – коротко отметили в департаменте. – Дети учатся в обычном режиме.

Информация - фейк Фото: Пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что президент России Владимир Путин поддержал предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации.